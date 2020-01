En mars prochain sortira GameAssistant, un logiciel qui a pour ambition de vous faciliter la vie sur PC en permettant de régler vos jeux en quelques clics : limiter ses FPS, configurer son taux de rafraîchissement (120/144Hz), désactivation de la Vsync, du bloom, du motion blur ou encore réglage du FOV (même si le jeu n’offre pas cette option nativement). Cette liste est non-exhaustive, et je vous invite à découvrir l’ensemble des promesses de GameAssistant sur sa page Steam. Pour l’instant, il semble supporter plus de 200 jeux dont pas mal de FPS. La liste complète est visible à cette adresse. La date de sortie est fixé au 2 mars prochain.

Même si l’intérêt est assez limité pour les jeux récents, cela peut être plus intéressant lorsqu’on relance un vieux jeu et ne pas passer plusieurs heures à bidouiller les fichiers .ini.

Notez que les développeurs ont eu l’amabilité de nous fournir 2 clés à distribuer dès maintenant. Je vous invite donc à répondre en commentaire avec le compliment le plus agréable et gentil possible sur ma personne. Je pourrais ainsi réaliser un petit tirage au sort.