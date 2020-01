Rainbow Six: Siege est un excellent FPS qui a su trouver sa place, puisqu’il est toujours présent dans les jeux les plus joués sur Steam. Néanmoins, 4 ans après sa sortie, difficile de s’y retrouver dans les différentes éditions offertes par Ubisoft. Une véritable horreur d’un point de vue de la communication. J’espère que ce petit guide permettra aux nouveaux joueurs susceptibles de franchir le pas de s’y retrouver plus facilement ainsi que de comprendre ce qui se cache derrière chaque contenu.

Quelles sont les différentes éditions disponibles à l’achat et leur prix ?

Standard à 19,99€ avec les 20 opérateurs de base,

avec les 20 opérateurs de base, Deluxe à 29,99€ avec les 20 opérateurs de base et les 8 opérateurs de la première année,

avec les 20 opérateurs de base et les 8 opérateurs de la première année, Gold à 59,99€ avec les 20 opérateurs de base, les 8 opérateurs de la première année ainsi que ceux de l’année 4,

avec les 20 opérateurs de base, les 8 opérateurs de la première année ainsi que ceux de l’année 4, Ultimate à 99,99€ avec l’ensemble des opérateurs.

Attention, l’édition standard est disponible uniquement sur PC.

Si vous voulez essayer le jeu avant de dépenser vos euros, plusieurs solutions s’offrent à vous. Rainbow Six: Siege héberge régulièrement des week-ends gratuits, néanmoins il faut attendre qu’une telle promotion soit en place. Vous pouvez facilement vous tenir au courant en suivant le compte Twitter du jeu (ou NoFrag, ça marche aussi). Sinon, vous pouvez profiter de Uplay+, le service d’abonnement d’Ubisoft à 14,99€. Globalement, le jeu est régulièrement en soldes, soyez patients.

Quel est le prix des différents agents/opérateurs ?

Si vous ne connaissez pas Rainbow Six: Siege, sachez qu’il est nécessaire de débloquer les opérateurs avec des points de renommée que vous gagnez en jouant, ou directement avec de l’argent réel via l’achat de crédits R6. Pour rajouter une couche dans la communication bordélique, le prix des agents varie en fonction de leur ancienneté :

0 – 12 mois : 25 000 points de renommée ou 600 crédits R6 (environ 5€)

: 25 000 points de renommée ou 600 crédits R6 (environ 5€) 12 – 24 mois : 20 000 points de renommée ou 480 crédits R6 (environ 4€)

: 20 000 points de renommée ou 480 crédits R6 (environ 4€) 24 – 36 mois : 15 000 points de renommée ou 360 crédits R6 (environ 3€)

: 15 000 points de renommée ou 360 crédits R6 (environ 3€) 36 mois et plus : 10 000 points de renommée ou 240 crédits R6 (environ 2€)

Il est assez difficile d’estimer le temps nécessaire pour débloquer l’ensemble des opérateurs, mais une vingtaine d’heures de jeu devrait vous rapporter environ 25 000 points de renommée. À la louche, il vous faut donc jouer une dizaine d’heures pour obtenir un vieil opérateur, et le double pour un agent plus récent. Enfin, sachez qu’il y a actuellement 52 opérateurs disponibles, et que ce nombre augmentera au fur et à mesure des mises à jour.

Cette petite infographie réalisée par un membre de la communauté sur Reddit vous indique les prix des différents opérateurs à l’heure actuelle. Vous comprenez facilement que les derniers opérateurs de la saison 4 correspondant aux opérations Phantom Sight (Y4S2), Ember Rise (Y4S3) et Shifting Tides (Y4S4) sont à 25 000 points de renommée et que le prix ne va pas baisser tout de suite.

Il reste maintenant à voir selon votre budget et le temps que vous allez investir dans le jeu. Il reste toujours plus prudent d’essayer avant d’acheter. Quoi qu’il en soit, l’édition Standard est un bon départ : vous ne serez pas limité en terme de gameplay puisque vous possédez déjà 20 opérateurs qui sont toujours joués et utilisés dans la meta. Vous pourrez toujours ensuite acheter le season pass à part, si le jeu vous plaît.

Quels opérateurs/agents dois-je acheter en priorité ?

De mon point de vue personnel : Hibana, Mira et Jackal sont les premiers opérateurs dans lesquels investir puisqu’ils sont fortement utilisés.