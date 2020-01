C’est la nouvelle année pour Call of Duty: Modern Warfare, l’occasion de présenter le contenu à venir pour le jeu d’Infinity Ward. Dans un Community Update posté aujourd’hui on apprend ainsi que les développeurs bossent sur une version à 3 joueurs contre 3 pour le mode Gunfight. Pour rappel, ce mode propose actuellement à deux équipes de deux joueurs de s’affronter sur de petites cartes. Tous les deux rounds, le jeu choisi au hasard un équipement et attribue le même à tous les joueurs. La première équipe à remporter six rounds remporte la partie. À propos du tournoi sur le mode Gunfight proposé en novembre dernier, c’était apparemment un tel succès qu’Infinity Ward pense remettre le couvert prochainement.

Entre autres choses, les développeurs prévoient aussi des emplacements de loadouts supplémentaires, des évènements (double XP, etc.) plus récurrents, des corrections de bugs, etc.

Infinity Ward en profite aussi pour dévoiler son trello. Pour les néophytes, il s’agit d’un système de tuiles qui permet de suivre l’avancement d’un projet.