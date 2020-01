Crunch Element : un Kickstarter pour le jeu d’infiltration en VR

Les développeurs de Crunch Element, dont le trailer est visible ci-dessus, ont démarré cette semaine une campagne Kickstarter visant à récupérer 9000€ afin de compléter leur projet en améliorant notamment l’IA des ennemis. Plusieurs paliers de contributions sont disponibles et certains donnent accès aux builds bêta. Si vous allez jusqu’à mettre 225€ ou plus dans le Kickstarter, vous aurez la joie d’avoir une affiche “Wanted” avec votre visage dans le jeu – un véritable rêve qui se réalise. Pour le moment, les développeurs ont récolté 2400€ et il reste 25 jours avant la fin de la campagne.

Pour ceux qui, comme nous, découvrent le jeu, sachez que Crunch Element est un jeu d’infiltration en VR reposant sur la destruction de décors. Livré à lui-même dans des bases remplies d’ennemis, le joueur peut aborder la situation avec subtilité et discrétion ou en explosant tout sur son passage à l’aide d’un arsenal conséquent. Si le jeu proposera des niveaux faits à la main, les développeurs veulent également y ajouter un mode infini dans des maps générées procéduralement ainsi qu’un mode multijoueur en 3vs3. La sortie du jeu en accès anticipé est prévue pour 2020 sur Steam.