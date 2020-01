Days of War va tenter de ressusciter le 30 janvier prochain. Pour rappel, le jeu avait connu un gros bide lors de sa sortie en 2017 avec un pic de seulement 800 joueurs. Néanmoins, les développeurs ont gardé la foi tout en travaillant d’arrache-pied ces derniers mois. Days of War revient donc dans quelques semaines avec une nouvelle formule qui comporte 12 cartes, 6 classes, 60 armes différentes ainsi qu’un système de progression et de matchmaking. Le studio, Driven Arts, compte aussi sur la communauté pour nourrir le jeu en contenu en mettant à disposition le SDK et le support du Steam Workshop. NoFrag apportera sa pierre à l’édifice en mettant un serveur de jeu à disposition. Days of War est disponible sur Steam pour 20,99€. Je vous laisse avec le trailer de lancement :