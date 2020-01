Comme convenu, la mise à jour Plan Jaune pour Post Scriptum est sortie gratuitement aujourd’hui. Elle ajoute deux nouvelles cartes, des véhicules, des armes ainsi que deux nouvelles factions : les français et les allemands. Ces derniers étaient déjà présents mais ont été remanié pour l’occasion. La première carte se déroule à Stonne et consiste en un village détruit en son centre, de grands champs ouverts qui donnent l’avantage aux blindés et des collines qui fournissent d’importants points stratégiques à l’infanterie. La deuxième carte se passe à Dinant, toujours dans les Ardennes, et proposera une expérience focalisée sur les combats rapprochés dans ses nombreuses ruelles et ses tunnels.

Pour fêter la sortie de Plan Jaune, Post Scriptum sera gratuit du 9 au 13 janvier et disposera également d’une ristourne à -25% ce qui fait la copie du jeu à 21€.