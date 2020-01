Nos confrères d’IGN viennent de publier une vidéo de gameplay pour Disintegration, le jeu qui mélange FPS, RTS et MOBA. Nous avions eu l’occasion d’essayer le mode multijoueur lors de la Gamescom l’année dernière, et vous pouvez d’ailleurs retrouver notre preview par ici. Cette nouvelle vidéo se concentre sur le mode histoire et solo de Disintegration et offre la possibilité d’observer quelques combats et objectifs. Le jeu ne possède aucune date de sortie pour le moment, si ce n’est un vague 2020.