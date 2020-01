Afin de savoir plus facilement ce que vous aurez comme fonctionnalités avec votre moniteur Freesync, AMD a décidé de rationaliser la labellisation des écrans qui propose cette option. Les niveaux de services seront désormais découpés en trois tiers, et la dénomination Freesync 2 HDR devient Freesync premium pro, le plus haut échelon de la gamme. Voici le résumé dans un joli tableau, associé à une vidéo présentant le processus de validation d’un écran pour être labellisé Freesync :

Rappelons que les lignes bougent aussi du côté de G-Sync, le concurrent chez Nvidia, qui lance ses premiers écrans 360 hertz. Vous pouvez retrouver tout les détails dans le billet de blog officiel AMD.