Le Teabag est une pratique ancestrale du FPS. Malgré sa pratique quotidienne par de nombreux joueurs et joueuses à travers le monde, ses origines sont souvent incomprises, voire inconnues : il est nécessaire de les connaître pour embrasser sa pratique.

Définition

Le Teabag ou Teabagging est l’acte de déposer ses testicules sur le front ou dans la bouche de son adversaire de manière répétée. En réalité, peu importe où elles sont déposées : nez, joues ou menton, il faut seulement qu’elles entrent en contact avec le visage du cadavre de votre ennemi. Un geste rapide qui sert à asseoir votre supériorité, votre domination, votre skill supérieur.

Une étude scientifique sur la pratique du Teabag, publiée en 2017 et intitulée Friends With Benefits, semble indiquer que les joueurs ont des avis divers et variés : immature pour certains (ndlr : les noobs) et rigolote pour d’autres. L’étude pointe du doigt que cette pratique est généralement mieux acceptée entre amis et qu’elle pourrait être un signe d’amitié et d’intimité.

2. Origine

Le terme a vraisemblablement été introduit au grand public en 1998 par le film Pecker, une comédie réalisée par John Waters. Une scène qui se déroule dans un bar de strip-teaseurs gays montre un homme (qui se fait d’ailleurs réprimander par une serveuse) déposer à plusieurs reprises ses testicules sur le front d’un client. La scène est visible dans la vidéo ci-dessous. Notez aussi que l’on retrouve une référence sexuelle à cette pratique dans la saison 6 de Sex and The City en 2003. Néanmoins, il est encore possible de remonter plus loin puisque le 9 novembre 1985, lors d’un épisode de catch de la NWA (National Wrestling Alliance), les gagnants ont teabbagé les perdants.

Néanmoins, il faudra attendre 2001 et la sortie d’Halo: Combat Evolved pour que ce comportement soit popularisé dans les jeux vidéo. C’est donc la seule bonne et unique chose que la licence ait apportée. D’ailleurs, dans un épisode des Simpsons, Homer explique comment Teabag sur un jeu qui ressemble fortement à Halo.

C’est en tout cas la version historique communément acceptée jusqu’à maintenant. Si le gouvernement acceptait de financer des fouilles historiques, peut-être que cette version pourrait être mise en question. Notez d’ailleurs que les développeurs de Master Chief ont encouragé cette pratique. En effet, dans Halo 2 et 3, une animation était jouée lorsque vous décidiez de teabbager votre adversaire. Cette animation est visible sur la vidéo ci-dessous :

3. Les jeux qui utilisent/encouragent le Teabag

Dans Call Of Duty: Ghosts sorti en 2013, vous pouviez avoir comme objectif en multijoueur “d’humilier le prochain adversaire“, ce qui consistait tout simplement à teabag votre prochaine victime. Cette pratique était d’ailleurs l’objet d’un spot publicitaire pour le jeu :

Dans Homefront, un achievement intitulé Tea Party consistait à “examiner” 5 joueurs. Il existe même un mode Overwatch non-officiel où il faut teabag pour tuer. Côté non-FPS, Shadowrun et Mortal Kombat X proposent aussi un succès impliquant le teabag.

4. Controverse

En 2018 une journaliste chez GameDaily.biz, Amanda Farough, s’est plainte publiquement d’avoir été victime d’un teamkill puis d’un teabag par un développeur de 1047 Games (Splitgate: Arena Warfare) lors de la PAX East. Malheureusement, les développeurs ont nié cette accusation : il n’est pas possible de teamkill dans leur jeu. Une affaire passionnante qui oscille entre fausse accusation, mensonge et probablement incompréhension.