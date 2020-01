Sea of Thieves est sorti en mars 2018 dans un état plutôt décevant où il ne proposait que très peu de contenu et seulement quelques heures de fun. Mais surtout, il était inclus dans le Xbox Game Pass qui permettait d’y jouer autant qu’on le voulait pour seulement 10€/mois, voire grauitement. Toute cette introduction pour remettre en perspective l’article du site Xbox.com qui se gargarise d’avoir atteint les 10 millions de joueurs pour Sea of Thieves. Ce qui veut seulement dire que 10 millions de personnes ont au moins lancé le jeu une fois.

Le jeu est en effet disponible uniquement sur la boutique de Microsoft et il est donc difficile d’obtenir des statistiques fiables et précises. Comme d’habitude donc, on prendra ces chiffres avec des pincettes. Dans ce genre de cas, pour juger de l’intérêt porté à un titre, Twitch peut être une solution : à l’heure où j’écris ces lignes plus d’une centaine de stream sont en court. Ce qui est loin d’être anecdotique ou ridicule.

En parallèle une vidéo fait notamment l’annonce de nouveau contenu pour le 15 janvier. Une mise à jour qui s’intitulera Legends of the Seas et qui ajoutera un nouveau NPC vous proposant de partir à la recherche d’easter eggs disséminés un peu partout. Une fois la quête complétée vous obtiendrez de nouveaux cosmétiques sous la forme de tatouage.