Nouveau rebondissement dans une affaire qui n’avait plus fait de bruit depuis pas mal de temps : Crytek vient de sortir du bois pour demander l’annulation de la procédure judiciaire qu’ils avaient intenté à l’encontre de Cloud Imperium Games pour violation d’engagements liés au Cryengine.

CIG avait en effet déclaré en 2018 avoir changé le moteur en cours de route au profit du Amazon Lumberyard (lui-même basé sur le Cryengine) alors même qu’ils s’étaient engagés à utiliser le moteur de Crytek, à l’améliorer et à le promouvoir. De plus, CIG n’avait négocier de licence que pour le développement d’un seul produit, hors Crytek les accuse d’en développer, au final, deux : Squadron 42 et Star Citizen.

Plus précisément, Crytek demande en premier lieu le report de l’audience au 13 octobre, car ils ne pensent pas qu’un produit Squadron 42 sortira d’ici là, puis l’enterrement pur et simple de la procédure judiciaire, pour lui permettre de “mûrir”.

Bien que cela soit une surprise pour Crytek (et sans aucun doute aux yeux du public qui a pré acheté Squadron 42), la requête judiciaire de Crytek vis-à-vis de Squadron 42 n’est pas encore possible (NDLR : car l’action judiciaire ne peut porter que sur un produit officiellement sorti/fini).

Étant donné que l’un des points principaux de l’accusation s’articule autour du fait que CIG va au final sortir deux jeux et non un, la possibilité que Squadron 42 ne soit pas un standalone pourrait remettre une partie de cette dernière en question. Hors CIG, interrogé directement sur ce point par Crytek en novembre 2019, a répondu de façon très évasive :

Nous n’avons pas encore décidé de la façon dont Squadron 42 sortirait au final.

Crytek déclare qu’ils relanceront une action en justice aussitôt que Squadron 42 sortira officiellement. Ils en profitent au passage pour souligner le flou qu’entretient volontairement Cloud Imperium Games vis à vis des différents chefs d’accusations :

Cette affaire a été marquée par des déclarations contradictoires de CIG qui tient deux discours différents dans ces déclarations publics et dans celles qu’ils tient face à la cours. Par exemple, CIG a déclaré publiquement avoir changé de moteur pour le Amazon’s Lumberyard, mais a été contraint d’admettre durant son accusation que ce n’était pas le cas.

Dans l’attente de la réponse de CIG qui doit accepter le report au 13 octobre d’ici le 24 janvier.