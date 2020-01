Heathen, le FPS français qui s’inspire du roman L’île du Docteur Moreau de HG Wells, est en accès anticipé depuis décembre 2018. Nous avions même réalisé une preview assez positive malgré la quantité de boulot qu’il reste à accomplir. Hélas, nous étions depuis sans nouvelles. Pour savoir si le développement du titre était toujours d’actualité, nous avons envoyé un petit mail aux développeurs et reçu la réponse suivante :

“Bien qu’on ne donne pas de nouvelles, on est toujours dessus, mais vu les faibles ventes, nous devons aussi bosser à côté pour survivre. On prévoit une grosse mise à jour ce printemps, et on espère une version finale pour la fin de l’année.