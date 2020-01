Sept ans après le début de son développement, TimeSplitters Rewind donne de ses nouvelles. Bien évidemment, aucune date de sortie, même s’ils annoncent revoir à la baisse leurs objectifs pour celle-ci. Ils visent maintenant une première version avec moins de contenu, tout en prévoyant de continuer à ajouter le reste (cartes, armes, modes de jeu) plus tard. Pour rentrer dans les détails, ils ont terminé 9 cartes sur 18 mais il reste beaucoup de travail à accomplir au niveau artistique ainsi que du côté des armes et personnages. Ils en profitent aussi pour préciser que TimeSplitters Rewind n’est pas qu’un simple remake et qu’il y aura du contenu exclusif. Vous pouvez découvrir tout ça dans la vidéo ci-dessous. Ils promettent de donner des nouvelles rapidement.