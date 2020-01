Les possesseurs d’une carte Nvidia RTX et d’un casque de réalité virtuelle seront ravis d’apprendre que le dernier driver Geforce (441.87) propose une nouvelle fonctionnalité intitulée VRSS – pour Variable Rate Super Sampling. Cette dernière offre une amélioration de la netteté en affichant la partie centrale de l’image (où sont focalisés vos yeux) à une plus haute résolution. Le VRSS est, de plus, adaptatif et ne s’active que lorsque votre ordinateur supporte la charge de travail supplémentaire, garantissant ainsi un framerate fluide. Autrement dit, vous ne risquez donc pas de vomir partout à cause de lui.

Bon, ok, les exemples montrés ci-dessus ne sont pas toujours incroyables, mais on ne va pas se plaindre : la moindre amélioration est bonne à prendre, pas vrai ? Pour l’instant, seuls 24 jeux VR sont compatibles avec le VRSS mais la liste devrait s’agrandir avec le temps :

Battlewake

Boneworks

Eternity Warriors VR

Hot Dogs, Horseshoes and Hand Grenades

In Death

Job Simulator

Killing Floor: Incursion

L.A. Noire: The VR Case Files

Lone Echo

Mercenary 2: Silicon Rising

Pavlov VR

Raw Data

Rec Room

Rick and Morty: Virtual Rick-ality

Robo Recall

Sairento VR

Serious Sam VR: The Last Hope

Skeet: VR Target Shooting

Space Pirate Trainer

Special Force VR: Infinity War

Spiderman: Far from Home

Spiderman: Homecoming – Virtual Reality Experience

Talos Principle VR

The Soulkeeper VR

Activer le VRSS se fait manuellement pour chacun des jeux. Il vous faudra donc tout d’abord télécharger le dernier driver Geforce (441.87) puis vous rendre sur le panneau de configuration Nvidia. Dans l’onglet “Gérer les paramètres 3D”, cliquez sur paramètres de programme et sélectionnez le jeu (ici, Boneworks). Sélectionnez ensuite la ligne “Réalité Virtuelle – Super-échantillonnage à taux variable” et réglez le paramètre en “Adaptif”.