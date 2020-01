Chernobyl : une nouvelle campagne pour Left 4 Dead 2

Une nouvelle campagne non-officielle vient de sortir pour Left 4 Dead 2 et elle s’appelle Chernobyl. Elle propose pour l’instant uniquement du solo avec cinq nouvelles cartes qui tentent de reproduire fidèlement Prypiat et plus particulièrement la Jupiter Factory. Il faut aussi compter sur 400 nouveaux modèles, 500 nouvelles textures, un nouveau véhicule de sauvetage, etc.

Les développeurs du mode ont mis en place neuf serveurs un peu partout dans le monde pour permettre aux joueurs de tester cette nouvelle campagne. Pour l’installer il faudra se rendre sur la page Steam Workshop du jeu et télécharger (en cliquant sur s’abonner) les huit éléments qui y sont listés : Chernobyl: Chapter One ainsi que les sept paquets qui l’accompagnent.

Le mode versus est prévu pour la prochaine mise à jour, sans que l’on ait de précision sur une éventuelle date. Les développeurs cherchent d’ailleurs des joueurs expérimentés pour donner leurs retours avisés sur l’avancement du versus.