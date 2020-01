On vous en parlait déjà en mai dernier, Wanking Simulator, le jeu qui permet de *insérer votre expression préférée pour parler de masturbation* s’offre aujourd’hui une démo. Vous pouvez la télécharger directement sur la page Steam. Pour rappel, le jeu est une sorte de mélange entre destruction et branlette. Un jeu magnifique qu’il faut ajouter à la collection de l’éditeur, Ultimate Games S.A, plus connu pour Ultimate Fishing Simulator. Une suite logique donc, dans le taquinage de goujon.