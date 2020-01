La Troisième Guerre mondiale approche si l’on en croît Internet depuis ce matin. Et vous savez bien que c’est la source la plus fiable qui existe. En particulier, Twitter et Facebook. Profitons donc de cette ambiance d’hiver nucléaire pour explorer les causes de la Troisième Guerre Mondiale dans quelques FPS.

Frontlines: Fuel of War, sorti en 2008. Page Steam.

Cause de la Troisième Guerre mondiale : Une crise du pétrole qui débouche sur une nouvelle Guerre Froide entre l’est et l’ouest. Finalement, l’attaque d’un complexe pétrolier provoquera un basculement vers un conflit armé aux quatre coins de la planète.

Opposant l’Alliance de l’Étoile Rouge (Russie, Chine) et la Coalition Occidentale (Europe, USA), Frontlines était un FPS plutôt moyen développé par Kaos Studios et édité par THQ. C’était une sorte de Battlefield-like avec un système de classe proposant des affrontements jusqu’à 64 joueurs. Une particularité du gameplay reposait sur l’utilisation de drones : explosifs, reconnaissances, frappes aériennes…

Call of Duty: Modern Warfare 3, sorti en 2011. Page Steam.

Cause de la Troisième Guerre mondiale : Bordel en Russie + Bordel au Moyen-Orient + Intervention US = Guerre générale.

Suite directe des événements de Modern Warfare 2 qui ont provoqué un conflit généralisé où la Russie envahit les USA et L’Europe. La campagne solo de MW3 permet de suivre l’invasion de la France, de l’Allemagne et de l’Angleterre par les forces russes. Côté gameplay, c’est encore un “Call of” : vous connaissez donc la chanson. NoFrag ne l’avait même pas testé puisque c’était du “more of the same“. Mais le jeu était plutôt bien accueilli par les Grands Reporters.

Homefront, sorti en 2011. Page Steam.

Cause de la Troisième Guerre mondiale : Alors que l’Iran et l’Arabie Saoudite sont en train de se mettre sur la gueule, Kim Jong-un décide d’envahir la Corée du Sud pour former la Grande République Coréenne. Les USA, dans le caca, suite à la crise pétrolière initiée par le conflit précédent, se retrouve envahi par la Corée du Nord en 2025 suite à l’explosion d’une bombe IEM.

“Chiant comme la mort” : ce sont les mots de NoFrag pour qualifier le solo d’Homefront. Ce n’était pas mieux pour le multi : “ratage total”, “aucun teamplay” ou encore “usine à frustration”. Bref, un FPS à oublier.

Battlefield 2142, sorti en 2006.

Cause de la Troisième Guerre mondiale : Malgré des années de débats autour du réchauffement climatique et finalement aucune action : une nouvelle ère glaciaire débarque en 2106. Des conflits majeurs éclatent à partir de 2138 pour le contrôle des dernières terres habitables entre deux grandes faction : l’Union Européenne et l’armée de la Coalition Panasiatique. L’Afrique est un continent clé dans le conflit.

Notez qu’il est toujours possible de jouer à cet opus de Battlefield grâce à Project Remaster. Le mod/jeu est d’ailleurs récemment disponible en version 1.3 et il y a toujours quelques joueurs sur les serveurs.

World War III, sorti en 2018. Page Steam.

Cause de la Troisième Guerre mondiale : Aucune idée. Mais il semble qu’un désaccord sur la sortie d’Halo sur PC entre la Russie et L’Europe soit au cœur du conflit.

Un Battlefield-like de très bonne qualité malheureusement assassiné par une sortie trop précoce en accès anticipé : netcode à la ramasse, performances moyennes… Le jeu a rapidement été déserté par les joueurs.