Hollow Head : un petit FPS horrifique au style graphique inspiré par la PS1

Vous êtes nostalgiques des années 90 et plus particulièrement des jeux en 3D tout carrés ? Alors le développeur Rubeki a peut-être quelque chose pour vous. Hollow Head est un jeu développé lors d’une game jam sur itch.io cet été et dont les thématiques étaient : horreur et basse résolution. Depuis Rubeki a poursuivi le développement en ajoutant du contenu à Hollow Head qui est décrit comme une expérience sombre, intensément oppressive ne se résumant pas à de simples jumpscares.

Hollow Head sera disponible sur Steam dès le 13 janvier 2020 et vous occupera 30 à 60 minutes. Sa version itch.io est toujours disponible pour 1$.