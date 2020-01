D’après le Los Angeles Times, Respawn Entertainment (Apex Legends) et son patron Vince Zampella vont prendre les rênes de Dice Los Angeles, qui a longtemps été un studio de soutien de Dice Stockholm. Fini donc de travailler pour Battlefield, puisqu’ils devraient, au passage, changer de nom tout en restant indépendant de Respawn. Dans le même article, on apprend qu’ils travaillent sur un nouveau projet encore non dévoilé. Espérons qu’ils bossent sur un FPS.