Black Matter et Team 17 vous souhaite une bonne année, et en profitent pour détailler les prochaines nouveautés pour Hell Let Loose. Côté contenu, des nouvelles cartes sont prévues ainsi que de nouveaux véhicules, vous pouvez d’ailleurs apercevoir ci-dessous le Jumbo, un tank lourd US, qui arrivera à l’occasion de l’update #5. À l’image de PUBG, un système de communication non-verbale est en préparation : ping sur la carte ou directement en jeu ainsi qu’un système de marquage. Les animations à la première et troisième personne vont être retravaillées. Côté arme, un tout nouveau système de balistique est toujours en chantier. Enfin : nouveaux loadouts, nouvelles customisations et une refonte de l’interface utilisateur. Hell Let Loose est actuellement à -20% sur Steam et vous devriez y jouer.



Pour les fans de véhicules à chenilles, les développeurs discutent plus longuement du Jumbo sur la page du changelog.