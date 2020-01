L’évènement biannuel de speedrunning, Awesome Games Done Quick (AGDQ), revient la semaine prochaine, du 5 au 12 janvier. Comme d’habitude, l’argent récolté ira dans la poche d’une association caritative. Vous pouvez retrouver le programme à cette adresse, mais voici déjà une sélection des FPS qui seront parcouru le plus vite possible :

Lundi 6 janvier : un beau segment FPS

The Outer Worlds (durée estimée : 20 minutes)

DOOM: Sigil (durée estimée : 17 minutes)

Amid Evil (durée estimée : 35 minutes)

DOOM (2016) (durée estimée : 2 heures 45)

Jeudi 9 janvier :

Destiny 2 (durée estimée : 45 minutes)

Bioshock (durée estimée : 55 minutes)

Vendredi 10 janvier :