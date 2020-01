Nos confrères d’un site russe ont remarqué que S.T.A.L.K.E.R 2 apparaissait dans la liste des jeux à venir utilisant l’Unreal Engine 4. Néanmoins, le jeu est maintenant absent de cette liste comme vous pouvez le remarquer en vous rendant sur la page dédiée. Pourtant, un petit tour dans le temps grâce à Wayback Machine montre que S.T.A.L.K.E.R 2 était bel et bien présent. De plus, si vous faites une recherche sur le site de l’Unreal Engine, on retrouve encore trace du texte qui accompagnait l’annonce. Bref, mystère et boule de gomme…

Merci à J4nus pour l’information.