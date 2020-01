Attention : cette news ne concerne pas The Outer Worlds.

La chaîne Youtube NoClip vient de publier un documentaire d’une petite heure, visible ci-dessous, sur le développement par Mobius Digital du surprenant et excellent Outer Wilds. Notre test se concluait ainsi : “Outer Wilds est une véritable révélation et une superbe odyssée de l’espace.” D’ailleurs, ce sont les soldes sur l’Epic Games Store et le jeu est seulement à 10,99€.