Depuis 2014, l’équipe derrière Urban Terror bosse sur un portage vers l’Unreal Engine 4. Cinq ans plus tard, le projet débute son alpha fermée. Pour espérer participer, vous devez répondre à un petit questionnaire et les développeurs choisiront quelques personnes triées sur le volet. Néanmoins, elle devrait s’ouvrir à plus de gens avec le temps. Pour les plus jeunes d’entre-vous, Urban Terror c’est un mod pour Quake 3, sorti en 1998, avant de devenir un stand alone en 2007. La dernière version, 4.3, est lancée en 2017 et aujourd’hui, le jeu regroupe toujours entre 100 et 150 joueurs. Bien que le portage sur UE4 devrait être disponible sur Steam, ce n’est pas le cas de la version actuelle que vous pouvez télécharger par ici. De quoi faire revivre les années 2000 à quelques heures de 2020.

Et plutôt que de vous expliquer le jeu par des mots, rien ne vaut une bonne vieille vidéo de gameplay :