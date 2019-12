La nouvelle saison de Ring of Elysium, Covert Tactics, débutera dès demain, le 1er janvier 2020 puisque la mise à jour sera déployée cette nuit. Vous pouvez découvrir un aperçu des nouveautés dans la vidéo ci-dessous comme un gadget qui permet de détecter les ennemis dans un un court rayon et une cape d’invisibilité. La carte, Europa Island, reçoit un petit coup de peinture avec un nouveau lieu : un stand de tir au milieu de la forêt. Je vous passe les détails sur les nombreux skins qui accompagnent cette saison 7, mais vous pouvez découvrir tout cela sur le changelog. Comme d’habitude, un battle pass est disponible au prix de 9,99$. Ring of Elysium est toujours disponible gratuitement sur Steam et regroupe toujours une base solide de joueurs.