Supraland, le metroidvania en vue à la première personne, vient de publier une note de fin d’année. Le jeu a eu un petit succès avec plus de 100 000 exemplaires écoulés. On savait déjà qu’une suite était prévue, puisqu’une campagne Kickstarter a eu lieu en juin dernier. Néanmoins, deux DLCs devraient arriver pour continuer l’histoire/aventure du premier. Pas de date, mais une version de test arrivera vers février pour les backers de la première heure. Enfin, sachez qu’il n’y aura pas de mode de coopération malgré les demandes d’un bon nombre de joueurs. Pour finir, un petit aperçu de Suprarace ci-dessous, qui permettra de faire de faire la course dans le DLC n°1. Supraland est disponible sur Steam pour 9,99€ actuellement. C’est mignon, c’est rigolo mais attention, on est loin du simulateur de meurtres.