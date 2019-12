Chaque semaine ou presque, je vous propose de faire un récapitulatif des FPS sortis dont personne ne parle et ne parlera pour leur offrir un peu de lumière grâce à la notoriété internationale de NoFrag.

Seulement 6 FPS cette semaine : merci aux vacances de Noël de limiter le nombre de pages que je dois parcourir sur le magasin Steam. Il y a de tout pour cette cuvée #56, Snowball FPS qui propose une bataille de boule de neige uniquement en solo, assez triste dans cette période festive, ou Trapped où vous êtes poursuivi par un méchant dans un labyrinthe. On peut applaudir Horror Hunt, une sorte de Prop Hunt horrifique, qui sort d’accès anticipé : on en parlait déjà dans notre chronique #48. Exit From est notre jeu horrifique lambda de la semaine et Rescuers2019 notre FPS générique en arène où les IA ne bougent même pas.

Enfin, mention spéciale à Cuckold Simulator, il vous offre la possibilité de vous masturber dans un placard en buvant une boisson énergétique et en regardant votre femme se faire prendre par un pote. Une fois vos testicules pleines, il sera nécessaire de les vider en martelant la touche espace.

