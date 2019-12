Passé et présent

2019 s’achève et c’est l’occasion de faire un bilan interne un peu éloigné des FPS. Une année positive, puisque NoFrag a vu sa fréquentation augmenter de 15% par rapport à 2018. La rédaction telle que vous la connaissez aujourd’hui a repris le site en janvier 2018, depuis la fréquentation a plus que doublé : vous étiez 662 018 utilisateurs en 2017 contre 1 360 314 en 2019.

NoFrag est aujourd’hui une association à but non lucratif de loi de 1901 qui vit de vos dons sur Patreon, Tipee, Twitch ou encore grâce à vos achats sur Amazon et Gamesplanet. Vous êtes 82 personnes à nous soutenir, ce qui nous rapporte environ 250€ par mois. En réalité, c’est Amazon qui est notre principale source de revenus. Même si nous aimerions éviter de faire trop d’articles pour mettre en avant des liens affiliés, ils sont encore indispensables et nécessaires à nos projets (achat de matériel – webcams, micros, VR – billets d’avion et AirBnB pour la Gamescom). Notre partenariat avec GOG est terminé, vous n’étiez pas assez nombreux à acheter chez eux, et cela ne représente aucun intérêt financier pour nous.

NoFrag, ce sont des chiffres mais c’est aussi une aventure humaine. Depuis début 2018, la rédaction a connu beaucoup de départs mais aussi d’arrivées. C’est le facteur le plus critique et le plus difficile à gérer. Nous sommes toujours à la recherche de personnes qui veulent faire vivre le site : rédacteurs, vidéastes, développeurs, streamers. Bien qu’il existe un noyau dur au sein de l’association, NoFrag demande du temps chaque jour pour s’occuper des news. Rappelons à ceux qui nous lisent que nous ne touchons aucune compensation financière, si ce n’est une clé pour un jeu Ubisoft de temps en temps. Vos insultes de mauvais journalistes sont donc importantes pour nous car ce n’est pas notre métier. Néanmoins, on fait assez bien le boulot pour se fondre dans la masse des Grands Journalistes.

Futur

En 2020, nous ne parlerons plus du tout de TPS.

Si 2018 était riche en FPS, TPS et parfois pire, 2019 a été une année recentrée sur le FPS. Enfin, 2020 sera synonyme d’un retour aux sources. Vous ne risquez plus de voir un test de Dark Souls ou une news Fortnite sur NoFrag. C’est aussi le moment où nous franchissons le cap de la VR, en faisant entrer dans notre ligne éditoriale les divers FPS qui existent. Vous avez déjà eu l’occasion de vous en rendre compte dans les dernières semaines. En 2020, nous allons essayer de proposer des émissions régulières sur Twitch et Youtube.

Nous avons déjà commencé et nous espérons continuer tout en améliorant la qualité audio et visuelle par quelques investissements. Nous prévoyons une émission mensuelle, Noscope, ainsi qu’une émission plus ou moins mensuelle avec des invités externes. La première était consacrée aux Jeux Ubisoft. En 2020, on va essayer de proposer encore plus d’articles propres à NoFrag.

Les changelogs, les trailers : c’est chiant à mourir. On espère mettre à votre disposition encore plus de contenu exclusif à NoFrag : des interviews, des dossiers, des jeux de niche… En 2020, on va essayer de refaire les cons.

On parle beaucoup de FPS, mais on aime aussi faire n’importe quoi. Il serait temps de faire revivre Mr Banane, PB ou Les FPS expliqués aux enfants ainsi que de bosser sur d’autres projets. Malheureusement, c’est surtout une question de temps et de géographie car nous ne sommes pas tous au même endroit.

C’est finalement l’occasion de tous vous remercier : ceux qui nous soutiennent, nous lisent ou nous insultent. Passez une bonne fin d’année et on se retrouve en 2020, pour les 19 ans de NoFrag.