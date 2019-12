Google Stadia à récemment connu un lancement très décevant, notamment à cause du manque de finitions du produit, associé à un catalogue de jeux rachitique. Nous apprenons tout de même que le service de cloud gaming de Google a encore de l’argent sous la pédale puisque Stadia Games and Entertainment, le studio de développement associé au produit Stadia, vient d’acheter Typhoon Studios.

Rappelons que ces derniers sont un tout jeune studio qui n’a encore sorti aucun jeu. Ils travaillent actuellement sur Journey To The Savage Planet, dont nous vous parlions il y a peu lors de la Gamescom, et qui devrait sortir le 28 janvier 2020. JTTSP sera de facto inclus au catalogue Stadia. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué, mais Jade Raymond, la patronne de Stadia, nous annonce la nouvelle à travers un billet officiel.