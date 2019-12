Bien que les joueurs manquent, World War 3, le Battlefield-like de The Farm 51 (Chernobylite, Get Even) continue de recevoir des mises à jour régulières par les développeurs. Bien évidemment, on ne parle que des plus importantes sur NoFrag, la dernière en date était en novembre. Aujourd’hui, le titre présente la refonte de son système de mouvement : glissades, vaulting, position de l’arme, sprint… tout y passe. Vous pouvez découvrir tout cela dans la série de vidéo ci-dessous. Ces changements devraient rendre les déplacements plus fluides et naturels. C’est vraiment dommage de voir un excellent FPS comme WW3 tomber dans les oubliettes, mais c’est l’exemple parfait d’un jeu sorti trop tôt dans un état catastrophique. Le titre, toujours en accès anticipé, est actuellement à -40% sur Steam, et j’espère un jour qu’il remontera la pente.