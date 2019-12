Vous connaissez probablement les noms de John Carmack et John Romero, mais probablement moins celui de Silas Warner, le véritable papa de Wolfenstein. C’est lui qui est à l’origine de la licence avec Castle Wolfestein en 1981 puis Beyond Castle Wolfenstein en 1984, avant qu’id Software rachète les droits en 1992 pour 5000$ suite à la faillite de l’entreprise de Silas. Ils sortiront le célèbre Wolfestein 3D la même année. Si vous voulez en savoir plus sur Silas Warner, qui est décédé en 2004 à l’âge de 54 ans, Polygon vient de sortir un papier qui retrace la vie de l’homme. Pour lire l’article, c’est par ici.

Beyond Castle Wolfenstein (1984)