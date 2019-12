Bien que plus personne n’y joue, notre devoir d’information m’oblige à vous parler de la prochaine grosse mise à jour de Vanguard: Normandy 1944 qui devrait arriver en janvier prochain. Elle apportera une nouvelle faction, les forces canadiennes, ainsi qu’une nouvelle carte, Carpiquet Airport. En plus, on devrait avoir une refonte de la carte tactique ainsi que l’arrivée de serveurs privés. Si vous n’avez plus aucun souvenir de ce jeu, je vous invite à retrouver notre preview d’avril dernier. Le jeu est toujours en accès anticipé, mais je ne vais pas perdre mon temps à mettre un lien vers Steam. Ce serait stupide d’acheter un jeu qui ne rassemble plus personne pour le moment. Notez qu’un week-end gratuit devrait arriver en janvier, ce sera l’occasion de peupler les serveurs pour 48 heures.