On aime bien parler de temps en temps de Survarium qui réunit toujours entre 300 et 500 joueurs sur Steam. Le jeu vient de recevoir une nouvelle mise à jour qui apporte deux nouvelles cartes : Duga Radar et Olivia Mall. La première est inspirée d’un véritable lieu en Russie, le pic-vert russe, que vous pouvez découvrir en vidéo ci-dessous. La seconde héberge une course à l’armement sur le thème de Noël où l’arme finale est une boule de neige. Un peu de fun dans cette ambiance post-apocalyptique. Même si je n’ai aucun doute que vous connaissez tous Survarium, je vous rappelle que c’est un free-to-play disponible sur Steam.