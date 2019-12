L’excellent Pistol Whip vient de recevoir sa première mise à jour, intitulée The High Priestess, qui apporte une nouvelle scène du même nom avec ses trois niveaux de difficultés ainsi que deux modifiers : Unarmed Foes et No Obstacles. Elle s’accompagne aussi de quelques modifications sur le système de scoring, en particulier le Dual Wield est moins pénalisant maintenant (-10% contre -25% auparavant).