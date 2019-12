Quelques jours après sa sortie, Boneworks vient de recevoir son premier patch, et profite de l’occasion pour détailler sa feuille de route. La mise à jour n’est pas très intéressante, je vous passe donc les détails. Pour l’avenir, les développeurs prévoient, enfin, d’ajouter un système de checkpoint pour le mode histoire. C’est à croire qu’ils n’avaient jamais joué au jeu avant. Pour les nouveautés : de nouveaux environnements sandbox sont prévus, ainsi que de nouvelles armes à feu, de corps à corps et outils pour s’amuser avec le moteur physique. Le mode arène devrait être étoffé avec l’ajout de variantes et challenges. Tout cela devrait arriver après les vacances de Noël.