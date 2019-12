Au lieu d’avoir Portal 2, vous auriez pu avoir F-STOP, qui devait être une suite à Portal incorporant des mécaniques totalement différentes. Malheureusement, le projet a été annulé, et nous avons connu Portal 2 à la place. Cette histoire, vous la connaissez déjà puisque nous vous en parlions en 2011. En fait, F-STOP se déroulait avant les événements de Portal et vous n’aviez aucun portal gun à disposition, ce qui était très perturbant pour les joueurs et une des raisons de l’arrêt du développement. Bref, vous pouvez relire notre news ou faire un tour sur cette page pour en savoir plus.

LunchHouse Software, s’amuse à réaliser un documentaire vidéo, intitulé Exposure, sur ce projet annulé en réutilisant le code source du jeu avec la bénédiction de Valve. Cela devrait donner plusieurs vidéos, dont la première est visible ci-dessous :