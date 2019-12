Annoncé en 2017, GTFO est développé par le studio 10 Chambers Collective fondé par des anciens d’Overkill et notamment Ulf Andersson, créateur de PAYDAY. S’il garde l’aspect coopération à quatre joueurs, ce nouveau projet propose une expérience très différente. Après plusieurs sessions de bêtas il y a quelques semaines et une preview rédigée par nos soins, le jeu est sorti en accès anticipé sur Steam la semaine dernière. Si vous avez suivi le jeu jusque là, vous vous demandez peut-être si le jeu vaut les 30€ qu’il demande en l’état actuel.



Pour rappel :

GTFO propose à quatre joueurs de jouer en coopération dans des niveaux fermés qui sentent fort le glauque et sont teintés d’aléatoire. En effet, si la disposition des murs et l’agencement des pièces ne changent pas d’une partie à une autre, les ennemis et les objectifs sont placés différemment à chaque fois. Ce qui propose déjà une certaine dose de rejouabilité. De toute façon, vous allez forcément refaire plusieurs fois les mêmes niveaux avant de les terminer vu la difficulté du jeu. GTFO se veut être une expérience hardcore : il est inenvisageable de jouer sans communiquer avec ses comparses ou à seulement deux joueurs. Évidemment, la victoire en est d’autant plus grisante. Personnellement, je ne trouve pas le jeu graphiquement impressionant, mais j’ai vu plusieurs joueurs dire qu’ils l’avaient trouvé très beau. Une histoire de goûts. Reste que ça a au moins le mérite de proposer une direction artistique particulière, rappelant très fortement Alien 3 et sa forge futuriste en ruine. En revanche, le design sonore lui est sans nul doute très réussi et participe beaucoup à l’immersion.

Ce qu’il y a de nouveau :

Contrairement à la bêta qui n’offrait qu’un seul niveau, ici l’accès anticipé en propose cinq autres avec chacun leurs objectifs bien précis. Retrouver l’ADN d’un condamné, réactiver le générateur du bâtiment, ou collectionner les IDs des défunts. Pour les trouver, vous devrez la plupart du temps d’abord dénicher un terminal sur lequel taper des commandes vous donnant quelques indices. Puis il s’agira de parcourir très prudemment les pièces qui vous séparent de votre objectif en prenant bien garde ne pas réveiller les hordes d’ennemis qui veillent ça et là. Bien entendu, le jeu s’amuse plusieurs fois à vous forcer à prendre des risques avec, par exemple, des portes qui déclenchent obligatoirement une alarme quand on les ouvre, etc. Quand la situation est sous le contrôle des joueurs, ces derniers iront plutôt éliminer un à un les ennemis isolés et nettoieront ainsi pièce par pièce le niveau jusqu’à leur objectif. Mais si tout dérape il faut réfléchir vite pour trouver une solution : se replier derrière cette porte et la bloquer/défendre avec des tourelles ? Se séparer pour éviter de se prendre des balles perdues ? D’autant plus que les munitions et autres objets sont très rares et qu’il est donc nécessaire de les économiser. Une fois votre mission remplie il faut encore parvenir à s’extraire du niveau en retournant au point de départ et tenir bon jusqu’à la fin d’un décompte. Autant vous dire que GTFO est aussi exigeant qu’il est généreux en moments de stress intense.

Depuis l’accès anticipé, une fois votre mission terminée, vous débloquez l’accès au prochain niveau. C’est le principe des rundowns de GTFO. Chaque rundowns est composé de différents tiers contenant un ou deux niveaux distincts. Pour pouvoir débloquer de nouveaux niveaux, il faut terminer les précédents. Évidemment, plus vous progressez plus la difficulté augmente avec notamment de nouveaux ennemis, moins de ressources et/ou des cartes plus complexes. Pour l’instant, l’ordre des niveaux reste le même à chaque fois que vous lancez le jeu. Mais plus tard, les développeurs ont prévus de renouveler non seulement l’ordre des niveaux, avec des rundowns plus courts par exemple, mais également les cartes en elles-mêmes. Le temps de renouvellement des rundowns ne sera a priori pas toujours le même, comme expliqué dans cette vidéo, pour encore un peu plus de hasard.

Côté technique, le jeu n’est pas exempt de bugs mais il propose quand même une expérience stable la majeure partie du temps. Actuellement, si vous n’avez pas d’amis avec qui jouer, il faudra vous rendre sur un discord (le discord français officiel par exemple avec déjà 500 membres et de quoi trouver des coéquipiers un peu n’importe quand) et, ô mon dieu, jouer avec des inconnus ! Mais pas de panique, la roadmap déjà dévoilée sur le site officiel promet pas mal d’ajouts dont, justement, du matchmaking ! Et plein d’autres choses encore : progression de l’équipement, récompenses, plus d’ennemis et d’environnements, de nouveaux mini-jeux de hacking (qui pour l’instant bloque l’accès à certains conteneurs), etc.

20 minutes de gameplay pour les indécis :