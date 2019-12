Borderlands 3 sort son premier DLC : Moxxi’s Heist of the Handsome Jackpot

Le premier d’une série annoncée de quatre DLC pour Borderlands 3 vient de sortir. Moxxi’s Heist of the Handsome Jackpot vous propose une nouvelle mission dans le casino du défunt Beau Jack. Moxxi veut en effet se venger de Beau Jack, son ex, et reprendre le contrôle du casino. Une histoire qui rappelle les meilleurs moments de la série Les feux de l’amour. Cette nouvelle destination amène au passage de nouveaux ennemis, des quêtes annexes et forcément : du loot ! Sans oublier des armes légendaires et, plus important encore, des emotes !

Pour accéder à ce casino, vous devrez au préalable avoir débloqué l’accès à Sanctuary-3 en terminant l’épisode 5 des missions principales de Borderlands 3.

Le DLC est inclus dans le Season Pass et l’édition deluxe du jeu. Sinon vous pouvez l’acheter séparément sur l’Epic Games Store pour 14,99€.