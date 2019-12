Pcgamesn a posé la question que tout le monde se pose à David ‘DeeJ’ Dague, directeur de la communication de Bungie, développeur de la saga Destiny : combien de temps Bungie restera sur Destiny 2 avant de passer à Destiny 3 ? Réponse :

Je n’ai pas de bonnes annonces à faire sur les prochains mouvements audacieux que nous ferons dans la franchise. À l’heure actuelle, notre engagement et notre attention sont de rendre les saisons qui se dérouleront au cours de la prochaine année intéressantes et de maintenir un arc d’histoire pérenne qui gardera les joueurs engagés. Je comprends la question que vous posez et elle est certainement intéressante, et nous aurons beaucoup de trucs sympas à dire plus tard, mais je crains que ce moment doive attendre un peu plus longtemps.