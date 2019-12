PUBG Labs vient de dévoiler un nouveau véhicule pour PUBG : un ULM. Il sera d’abord disponible du 20 décembre 8 h au 23 décembre 8 h, uniquement sur les cartes Erangel et Miramar avec un nombre max de joueurs à 80. Il apparait de manière aléatoire aux quatre coins de la carte. Pour pouvoir le tester, dans le menu principal cliquez sur Motor Glider, comme indiqué ci-dessous :

L’ULM peut transporter deux personnes et permet au passager d’utiliser n’importe laquelle de ses armes. En cas de crash, ce dernier ne sera d’ailleurs pas tué, ce qui semble plutôt étrange. Les pneus du véhicule sont indestructibles et il est indiqué que les ailes sont plus résistantes que le fuselage de l’appareil. Ce qui offre la possibilité de continuer à planer même si votre moteur est détruit. Attention, ne mettez pas votre tête dans les hélices, elles font des dégâts. Essayez donc plutôt d’y glisser vos ennemis.

Quelques informations supplémentaires :

Pour décoller, vous devez atteindre la vitesse nécessaire (70km/h), puis prendre de l’altitude à l’aide de la touche S.

Le taux de consommation de l’ULM est lié à la vitesse du moteur. Plus vous accélérez, plus vous consommez de carburant.

Il n’y a pas de limite à l’altitude que vous pouvez atteindre ! Mais le moteur commencera à perdre de la puissance à mesure que vous prenez de l’altitude.

Commandes : Utilisez les touches W/S pour contrôler l’altitude et A/D pour incliner l’aéronef. Ajustez l’accélération en maintenant les touches Maj gauche et Ctrl gauche. Sur la terre ferme, maintenez la barre espace pour activer le frein à main.



En parallèle, vous serez ravis d’apprendre qu’un concours de skin est organisé. On laisse les meilleurs graphistes de NoFrag proposer leur parachute orné du logo de leur site préféré. Plus d’information ici.