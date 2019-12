Mordhau vient de recevoir son patch #15, il apporte surtout deux nouvelles variantes du mode Invasion sur Grad et Crossroads. Côté nouveauté, il est maintenant possible de déployer un petit feu avec la boite à outils, cela permet d’enflammer les projectiles (flèches, catapulte ou baliste). Côté équilibrage, le fonctionnement des boucliers est maintenant un peu différent : il est possible de maintenir le blocage uniquement avec le mode secondaire (touche R par défaut). Cela devrait les rendre un peu moins pénible en 1vs1, tout en permettant de se jouer des scénarios à la 300. Enfin, Noël oblige, quelques festivités sont de la partie, mais je vous laisse découvrir cela en jeu.