Vermintide 2 lance la bêta de sa saison 2 et offre de nouvelles quêtes gratuites

Depuis lundi Warhammer: End Times – Vermintide 2 s’est offert une nouvelle mise à jour se concentrant notamment sur les quêtes hebdomadaires. Au nombre de quatre chaque semaine, elles seront désormais distribuées à tous les joueurs et chaque DLC possédé ajoutera une quête supplémentaire. D’autres changements sont au programme comme les récompenses, le crafting et la gestion des traits de vos personnages.

En parallèle, la bêta de la saison 2 de Vermintide 2 est également disponible depuis lundi. Il faudra vous rendre dans l’onglet propriété du jeu sur Steam, puis dans bêta et choisir season2_beta_8.6gb_download. Après 8.6GB de téléchargement vous pourrez découvrir la première carte de The Curse of Drachenfels. La bêta amène également une révision du mode Weaves et d’autres changements dont vous trouverez les détails ici.