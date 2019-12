Annoncé à l’E3 2018, le jeu d’enquête à la première personne The Forgotten City se rappelle à nous avec un trailer. Le jeu s’est d’ailleurs trouvé un éditeur avec Dear Villagers et devrait sortir l’hiver prochain, en 2020, sur Steam. Enquêtes, dialogues, lampe-torche mais aussi des combats sous l’Empire Romain, ce sont les promesses du jeu qui rappelons-le, était à l’origine un mod pour Skyrim. Je vous passe les détails sur les récompenses qu’il a reçu, car l’auto-fellation c’est sympa, mais il va bien falloir sortir le jeu au bout d’un moment.

Prisonniers d’une cité souterraine secrète oubliée sous l’Empire Romain, vingt-six âmes s’accrochent à la vie. Dans cette utopie fragile, si une personne viole la mystérieuse Règle d’Or, tout le monde meurt. Transporté 2000 ans en arrière, vous allez revivre leurs dernières heures dans une boucle sans fin. A vous d’explorer et d’enquêter pour révéler les secrets de la ville et changer ainsi le cours des évènements. Ce n’est qu’en jouant astucieusement avec la boucle temporelle et en faisant des choix moraux – parfois difficiles – que vous pourrez espérer résoudre le formidable mystère qui entoure la cité. Ici, chacune de vos décisions aura des conséquences. Le destin de la ville est entre vos mains.