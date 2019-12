La saison 1 de Call of Duty: Modern Warfare a débutée le 3 décembre dernier, et va recevoir dès demain, le 18 décembre, une première mise à jour de contenu que vous pouvez découvrir en vidéo ci-dessous. Au programme, deux cartes classiques sont de retour : Vacant et Shipment (une bonne map de merde) ainsi que d’autres pour le mode 2vs2. Un nouveau mode de jeu, Drop Zone, et des missions Special Ops supplémentaires sont aussi de la partie. “Plus de fun” donc, pour citer le trailer.