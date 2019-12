Bien que la franchise The Walking Dead a été violée à de multiples reprises (1,2), les gars de chez Skydance Interactive ont eu le courage d’en faire une adaptation pour la réalité virtuelle avec une orientation action-RPG. Libre à vous d’accomplir diverses missions pour plusieurs factions, d’aider des survivants ou de les massacrer au coin d’une rue. Vous connaissez la chanson : vos choix auront des conséquences. Le jeu est prévu pour sortir le 23 janvier 2020 prochain sur Oculus Rift, Rift S, HTC Vive, et Valve Index. Une page Steam est d’ores et déjà disponible.