Encore une nouvelle mise à jour pour Deep Rock Galactic. Celle ci apporte un nouvel Machine Event dans les missions principales : Project Omen. Alors que vos supérieurs avaient prévu des tourelles automatiques pour vous aider dans les caves de la planète Hoxxes, ces dernières ont fini par attaquer tout ce qui bouge, y compris les nains. Vous risquez donc désormais d’en rencontrer lors de vos pérégrinations et il faudra participer à un Machine Event pour les désactiver.

Un nouvel ennemi fait aussi son apparition, le Glyphid Oppressor. Une variante des Glyphid Praetorian (les créatures dont le point faible est une merde boule fluorescente collée au cul) qui, contrairement à ses cousins, peut creuser dans les caves pour tenter de vous rejoindre.

Le reste de la mise à jour apporte des changements plus mineurs comme la possibilité de sauvegarder trois loadouts différents par personnage, de nouvelles animations, des cosmétiques et tout un tas de corrections de bugs et d’équilibrage. Le détail peut se lire ici.