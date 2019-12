Sans surprise, The Outer Worlds est un FPS/RPG plutôt classique et ressemblant quand même beaucoup à Fallout. Toutefois, il propose une expérience moins complexe et moins touffue mais plus accessible. En définitive, si vous voulez une aventure courte et peu exigeante mais possédant une écriture sarcastique réussie, The Outer Worlds est pour vous. Si, dans le cas contraire, vous vous attendez à un grand jeu épique, étalé sur des centaines d’heures, passez votre chemin.