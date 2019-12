Comme prévu, Days of War est en pleine bêta. Pour jouer ce week-end, il faut s’inscrire par ici. Les développeurs en profitent pour montrer les progrès effectués depuis la sortie originale du jeu en janvier 2017. Dans la vidéo ci-dessous, vous pouvez découvrir une présentation complète du jeu avant sa résurrection dans quelques semaines. Comme la voix-off aime le marteler : Days of War est plus proche d’un Counter-Strike que d’un Call of Duty. Il propose un système de classe, au nombre de six : Rifleman, Assault, Support, Sniper, Machine Gunner et Rocket. Au total, 4 factions seront disponibles : USA, UK, Russie et Allemagne. Au lancement, 12 cartes sont prévues ainsi qu’un SDK pour permettre à la communauté d’alimenter le jeu en contenu. On souhaite bonne chance aux développeurs pour la sortie prochain en janvier sur Steam.

Merci panteror pour l’information