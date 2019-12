Un trailer pour Receiver 2, un FPS simulant le comportement des armes de façon réaliste

Receiver 2, la suite d’un mini-FPS conceptuel de 2012, se dévoile à travers le trailer visible ci-dessus. Attention, contrairement à ce que l’on pourrait croire, il ne s’agit pas d’un jeu en réalité virtuelle mais bien d’un titre tournant sur nos bon vieux écrans plats.

Ça a toujours l’air aussi conceptuel, les développeurs ayant simulé les mécanismes et le comportement des armes à feu avec réalisme. Comprenez par là que le joueur doit accomplir toutes les actions nécessaires avant de pouvoir tirer : éjecter le chargeur, pencher son arme, insérer les balles dans le chargeur, insérer le chargeur dans le flingue, enlever la sécurité, etc. Toutes les parties mobiles des armes sont simulées dans le jeu. Voila qui devrait faire plaisir aux amateurs de gunporn et autres fans de la NRA à Stetson et moustaches prenant leurs pieds à huiler sensuellement chaque pièces de leurs fusils.

Autre bizarrerie, la structure du jeu en elle-même n’est pas linéaire, l’agencement des niveaux et la narration se faisant de manière aléatoire comme dans un rogue-lite, tandis que l’atmosphère globale semble complètement perchée. Les développeurs précisent qu’a priori, aucun être vivant ne devrait servir de cible dans le jeu, les ennemis étant des drones et des tourelles robotisées.

Receiver 2 sortira début 2020 sur Steam à un prix encore non-indiqué.