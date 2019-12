Post Scriptum : des images de Dinant, une nouvelle carte pour l’extension Plan Jaune

Les développeurs de Post Scriptum ont dévoilé la courte vidéo ci-dessus dans laquelle vous pouvez découvrir Dinant, une nouvelle carte faisant partie de l’extension Plan Jaune dont nous vous parlions précédemment. Située au nord des Ardennes en Belgique, cette map opposera les forces françaises et allemandes dans un combat pour contrôler la ville et sa citadelle.

Rappelons que Plan Jaune est une mise à jour majeure pour Post Scriptum, revenant sur l’invasion de l’Hexagone par les nazis en 1940 et quelle proposera, lors de son arrivée, deux nouvelles cartes (Stonne et Dinant) tandis qu’une troisième arrivera plus tard. Aucune date de sortie n’a été précisée pour l’instant.

Post-Scriptum est disponible sur Steam pour 28€.

[Mise à jour] Les développeurs ont dévoilé quelques détails supplémentaires concernant la map Dinant ainsi que les screenshots ci-dessous dans un communiqué Steam.